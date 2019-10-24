الأتراك يدربون شرطة «الحمدين» على القمع

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أفادت قناة «تي آر تي» التركية أن أفراداً من الشرطة القطرية يتلقون حالياً تدريبات لمكافحة الشغب على يد عسكريين أتراك، وذلك في إطار الاستعدادات لكأس العالم 2022، وبناء على طلب من قيادة قوات الأمن الداخلي القطرية. وانطلقت الدورة بتدريبات مخصصة لمجموعة مكونة من 15 جندياً قطرياً في مدرسة فوتشا لقوات الكوماندوز ومركز قيادة التدريب في أزمير، بالتنسيق مع «تيكا» (وكالة التعاون والتنسيق التركية)، لتعلم كيفية مكافحة الشغب. ووفقاً لما نقله موقع «العربية نت»، استمرت الدورة 4 أسابيع، تحت إشراف المدربين الخبراء، وشملت تدريبات مختلفة في مجال السيطرة، وكيفية مواجهة حالات العنف.

أفادت قناة «تي آر تي» التركية أن أفراداً من الشرطة القطرية يتلقون حالياً تدريبات لمكافحة الشغب على يد عسكريين أتراك، وذلك في إطار الاستعدادات لكأس العالم 2022، وبناء على طلب من قيادة قوات الأمن الداخلي القطرية. وانطلقت الدورة بتدريبات مخصصة لمجموعة مكونة من 15 جندياً قطرياً في مدرسة فوتشا لقوات الكوماندوز ومركز قيادة التدريب في أزمير، بالتنسيق مع «تيكا» (وكالة التعاون والتنسيق التركية)، لتعلم كيفية مكافحة الشغب. ووفقاً لما نقله موقع «العربية نت»، استمرت الدورة 4 أسابيع، تحت إشراف المدربين الخبراء، وشملت تدريبات مختلفة في مجال السيطرة، وكيفية مواجهة حالات العنف.

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