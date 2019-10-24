شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الحكام» ينصح لاعبي الفتح بعدم الاحتجاج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

نصح رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم الإسباني فرناندو تريساكو لاعبي نادي الفتح بعدم الاحتجاج كثيراً أثناء سير اللقاءات حتى لا يفقدهم تركيزهم على مجريات المباريات، ما يسبب حرجا كبيرا لفريقهم، كما طالب رئيس لجنة الحكام لاعبي الفتح بالتعاون مع حكام اللقاءات مع تعريفهم على حقوقهم من الحكام وطريقة تقديم احتجاج كابتن الفريق على أحداث المباراة، ومتى يستوجب طلب حكم اللقاء بالتوجه للتقنية المساعدة var، جاء ذلك خلال زيارته لنادي الفتح ضمن برنامج زيارته التثقيفية لكافة أندية دوري المحترفين.

وتخللت الزيارة عقد اجتماع تواجد فيه مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم وعدد من اللاعبين لمناقشة عدد من الحالات التحكيمية وإيضاح بعض اللوائح التي تم تعديلها خلال الموسم الرياضي الماضي 2019، ثم فتح فرناندو المجال للحضور للاستماع إلى استفساراتهم عن بعض الحالات وطلب التوضيح عنها.