شكرا لقرائتكم خبر عن 4 سعوديات يتوشحن ذهب الخليج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد(الكويت)

اختتم المنتخب السعودي للمبارزة «سيدات» مشاركته في الدورة السادسة لرياضة المرأة الخليجية المقامة حالياً بالكويت، بتحقيق الميدالية الذهبية في منافسات الفرق لسلاح السايبر، الذي مثله اللاعبات حسناء الحماد، وربى المصري، وشيخة الدوسري، وفوزية الدوسري، وكذلك الميدالية البرونزية في سلاح الأبيه عن طريق اللاعبات ندى عابد، وأريج عابد، وفوزية الخيبري، ومشاعل الخيال.

من جهتها عبرت رئيس الوفد السعودي الأميرة نوف بنت خالد آل سعود، عن سعادتها بهذه النتائج المميزة لمنتخب المبارزة، مؤكدةً سعيهم لتحقيق المزيد من الإنجازات لرفع علم المملكة في جميع المحافل الدولية والإقليمية والقارية.

وأضافت: «لدينا قدرات ومواهب سعودية ستتطور وتصل إلى العالمية قريباً، واللاعبات صغيرات بالسن ورغم ذلك قدمنا مستويات جيدة ومشرفة، والقادم بمشيئة الله أفضل للجميع».

من جانبهما، عبرت لـ«الخليج 365» أريج وندى عابد عن سعادتهما بالإنجاز، وقالتا: «نهدي الفوز للوالد والعائلة كاملة والداعمين، معتبرتين هذه المشاركة إيجابية بالنسبة لهما مع المنتخب السعودي للمبارزة، وتطمحان لتحقيق ذهبية الأوليمبياد، كاشفتين أن والدهما لاعب سابق في لعبة المبارزة، وكان دائما يحفزهما في التدريبات اليومية».