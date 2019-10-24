شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «فيبا» يشكر اتحاد السلة على نجاح الجولة العالمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة) sami4086 @

قدم رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة هامان نيانغ شكره وتقديره إلى رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن بن عبدالعزيز المسعد بمناسبة نجاح الجولة العالمية لكرة السلة 3X3 التي اختتمت يوم السبت الماضي في جدة.

وثمن في خطاب شكر لاتحاد السلة حسن التنظيم والاستضافة، الذي كان له الأثر الكبير على النجاح الكبير للجولة، وأعطى انطباعاً جميلاً ورائعاً لدى الاتحاد الدولي، ما يؤكد مدى الإمكانات الرائعة لهيئة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة السلة لاستضافة وتنظيم مثل هذه البطولات العالمية.

كما قدم رئيس الاتحاد الدولي للعبة شكره إلى الهيئة العامة للرياضة، ولجميع المنظمين والعاملين على جهودهم في إنجاح هذا الحدث العالمي.