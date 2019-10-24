شكرا لقرائتكم خبر عن الملاك: ننتظر انطلاق موسم الفروسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عثمان الشلاش (بريدة)

ينطلق اليوم (الخميس) موسم الفروسية بميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم، إذ أنهت إدارة الميدان برئاسة مدير عام الميدان عبدالعزيز التويجري، كافة الاستعدادات لموسم جديد بتجهيز أرضية الميدان مضمار السباق، والعمل على إنشاء بحيرة وسط الميدان مع تجميلها لتظهر بشكل لافت ومنظر جمالي بديع يليق باسم الميدان، كما تمت سفلتة جميع الطرق المؤدية للميدان وتجهيز المدرجات إضافة إلى العمل على إزالة كافة التشوهات البصرية داخل وخارج الميدان.

من جانبهم، أبدى ملاك الخيل على مستوى منطقة القصيم سعادتهم بما أنجهزه النادي، إذ ذكر حمد بن صالح السلمان أن العمل بتجهيز الميدان يوحي بموسم كله تنافس وإثارة تليق بهذه الرياضة الجميلة، مقدما شكره للقيادة الحكيمة على دعمها المتواصل لرياضة الفروسية. وأضاف المالك والمدرب عبدالكريم الدعيجي أن البوادر تبشر بموسم قوي ومثير، وقال: «نحن أكملنا استعدادنا بالسباق التجريبي الذي سبق انطلاق الموسم، وشكرا لإدارة الميدان على عملها المبكر». وشكر المالك عادل الجمعان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الرئيس الفخري لنادي الفروسية على ما يلقاه النادي من الرعاية الدائمة والدعم الكبير، الذي كان له أبلغ الأثر في تقدمها وانتشارها وتحقيق ما يتطلع إليه محبوها ومتابعوها، مثنياً كذلك على الاهتمام والتشجيع والحرص الدائم من قبل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - مؤكداً أن رعاية ودعم القيادة الرشيدة تعد الركيزة الرئيسية فيما وصلت إليه رياضة الفروسية من مستويات وما حققته من إنجازات وتطور شامل، حتى أصبحت محط أنظار الجميع بمنشآتها وميادينها وسباقاتها، والشكر موصول لرئيس مجلس إدارة نادي الفروسية الأمير بندر بن خالد الفيصل على مايبذله من جهود في الرقي بالفروسية والوصول بها للعالمية.