شكرا لقرائتكم خبر عن ابن مساعد لرئيس «الاتحاد الآسيوي»: تراها مصخت! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) وجه عضو الشرف الهلالي ورئيسه السابق الأمير عبدالرحمن بن مساعد رسالة إلى رئيس الاتحاد الآسيوي شديدة اللهجة قال فيها: «رئيس الاتحاد الآسيوي الموقر ما يفعله حكامك تجاه الأندية

وجه عضو الشرف الهلالي ورئيسه السابق الأمير عبدالرحمن بن مساعد رسالة إلى رئيس الاتحاد الآسيوي شديدة اللهجة قال فيها: «رئيس الاتحاد الآسيوي الموقر ما يفعله حكامك تجاه الأندية السعودية والهلال تحديدًا تحت مرأى بصرك هو أمر كارثي ولا يندرج بأي حال من الأحوال تحت الأخطاء التحكيمية الواردة حدوثها في المباريات، بعد الأخطاء التي صاحبت لقاء الهلال والسد». وأضاف: «أما قراركم بعدم استخدام تقنية الـ var فهذا أمر يؤكد ما هو مؤكد بالنسبة لنا! تراها مصخت». وعن المباراة قال: «الهلال كان في أسوأ حالاته، 3 أهداف تلقاها في 4 دقائق كان فيها فاقدا للتركيز بأخطاء يصعب أن تتكرر، ساهم في ذلك المهددون بالإيقاف بالبطاقة الصفراء، ومن سوء الحظ أنهم المسؤولون عن تأمين الجانب الدفاعي»، مختتما حديثه: «المباراة للنسيان والنهائي أصعب ولا يتحمل مثل ما حدث من أخطاء».

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