شكرا لقرائتكم خبر عن الثالثة ثابتة يا زعيم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

للمرة الـ7 سيخوض الهلال نهائي دوري أبطال آسيا بعد أن تأهل 6 مرات من قبل، حقق اللقب فيها مرتين في النسخة القديمة، بينما فشل في تحقيق اللقب في النسخة الحديثة رغم تأهله للنهائي مرتين عامي 2014، 2017، ويسعى في نهائي 2019 لاعتلاء عرش القارة الآسيوية، إذ سيكون نهائي 2019 خامس لقاء للهلال ضد فريق من شرق القارة، فيما لعب نهائيا واحدا ضد فريق من غرب القارة. وينتظر الزعيم فرصة تاريخية لمعادلة فريق بوهانغ الكوري كأكثر فريق حقق لقب البطولة بواقع 3 ألقاب، إلى جانب تعزيز صدارته على مستوى القارة كأكثر فريق حقق الألقاب الآسيوية بمختلف مسمياتها بـ7 ألقاب في حال تحقيق اللقب، ويحاول الأزرق كسر عناد البطولة في نسختها الحديثة بعد أن استعصت عليه مرتين في آخر 5 سنوات. وفي الوقت الذي يحتل الهلال صدارة الفرق الأقوى هجوما بالنسخة الحالية للبطولة، يعد دفاعه من أضعف دفاعات الفرق المتأهلة للأدوار الإقصائية، اذ تلقى 14 هدفا حتى الآن، منها 9 في مباريات خروج المغلوب. وسجل الهلال رقما سلبيا في مباراة الإياب أمام السد القطري بخسارته بـ4 أهداف مقابل هدفين، وتلقيه أقسى هزيمة له على أرضه منذ نسخة 2012 قبل 7 سنوات، عندما سقط برباعية نظيفة أمام أولسان الكوري في ربع نهائي البطولة، وهي الهزيمة الـ3 للزعيم في النسخة الحالية، والثانية على أرضه، وكلها في الأدوار الإقصائية.