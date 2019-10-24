المعيوف يسعد المدرج

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) تعتبر الضربة الحرة التي تصدى لها حارس الهلال عبدالله المعيوف، في الثواني الأخيرة من مباراة الهلال والسد القطري في اللقاء الذي أقيم على ملعب الهلال بجامعة الملك سعود مساء أمس الأول ضمن إياب دور الأربعة من بطولة آسيا، هي طوق النجاة الذي أهدى الهلال التأهل لنهائي القارة الآسيوية، وكانت الجماهير الهلالية قد وضعت أيديها على قلوبها خشية تسجيل فريق السد هدفاً من هذا الخطأ الخطير الذي كان كفيلاً بخروج الهلال وتأهل السد إلى نهائي القارة، إلا أن براعة ويقظة الحارس عبدالله المعيوف رفضت خروج الهلال من هذه البطولة وذلك بالتصدي لأخطر وأصعب كورة في المباراة.

تعتبر الضربة الحرة التي تصدى لها حارس الهلال عبدالله المعيوف، في الثواني الأخيرة من مباراة الهلال والسد القطري في اللقاء الذي أقيم على ملعب الهلال بجامعة الملك سعود مساء أمس الأول ضمن إياب دور الأربعة من بطولة آسيا، هي طوق النجاة الذي أهدى الهلال التأهل لنهائي القارة الآسيوية، وكانت الجماهير الهلالية قد وضعت أيديها على قلوبها خشية تسجيل فريق السد هدفاً من هذا الخطأ الخطير الذي كان كفيلاً بخروج الهلال وتأهل السد إلى نهائي القارة، إلا أن براعة ويقظة الحارس عبدالله المعيوف رفضت خروج الهلال من هذه البطولة وذلك بالتصدي لأخطر وأصعب كورة في المباراة.

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