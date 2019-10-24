«الأسد» غوميز هداف آسيا

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) واصل لاعب الهلال بافيتيمبي غوميز شهيته المفتوحة بتسجيل الأهداف خلال مواجهة فريق السد القطري ضمن إياب دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال آسيا للأندية 2019 في اللقاء الذي أقيم على ملعب الهلال بجامعة الملك سعود بالرياض أمس الأول، إذ واصل «الأسد» استمراره في صدارة هدافي آسيا بعشرة أهداف بعد أن زاد غلته التهديفية ونجح في زيارة شباك السد، لينفرد بشكل رسمي بصدارة ترتيب الهدافين دون أي منافس آخر. ويعتبر الهدف الذي سجله غوميز في هذا اللقاء هو الهدف الذي نثر الفرح لدى جماهير الزعيم، لأنه أعطى الهلال أفضلية التأهل إلى نهائي القارة بفارق الأهداف.

واصل لاعب الهلال بافيتيمبي غوميز شهيته المفتوحة بتسجيل الأهداف خلال مواجهة فريق السد القطري ضمن إياب دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال آسيا للأندية 2019 في اللقاء الذي أقيم على ملعب الهلال بجامعة الملك سعود بالرياض أمس الأول، إذ واصل «الأسد» استمراره في صدارة هدافي آسيا بعشرة أهداف بعد أن زاد غلته التهديفية ونجح في زيارة شباك السد، لينفرد بشكل رسمي بصدارة ترتيب الهدافين دون أي منافس آخر. ويعتبر الهدف الذي سجله غوميز في هذا اللقاء هو الهدف الذي نثر الفرح لدى جماهير الزعيم، لأنه أعطى الهلال أفضلية التأهل إلى نهائي القارة بفارق الأهداف.

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