4 أهداف تمنع الاحتفال

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan999 رغم تأهل الفريق الهلالي ‏إلى المباراة النهائية من دوري أبطال آسيا، إلا أن لاعبي الهلال رفضوا أن يحتفلوا بعد نهاية هذه المواجهة التي تأهل منها الهلال بصعوبة بالغة بعد أن كان الهلال فائزاً في مباراة الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف، إلا أن السيناريو الذي حدث في المباراة وتحقيق السد الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين، منعهم من الاحتفال، واجتمع اللاعبون مع الجهاز الفني في غرفة الملابس بعد نهاية اللقاء، وأكدوا أن ما حدث في هذه المواجهة يجب أن يكون درساً مهماً لا ينسى تتم الاستفادة منه في المستقبل حتى لا يتكرر مرة ثانية.

رغم تأهل الفريق الهلالي ‏إلى المباراة النهائية من دوري أبطال آسيا، إلا أن لاعبي الهلال رفضوا أن يحتفلوا بعد نهاية هذه المواجهة التي تأهل منها الهلال بصعوبة بالغة بعد أن كان الهلال فائزاً في مباراة الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف، إلا أن السيناريو الذي حدث في المباراة وتحقيق السد الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين، منعهم من الاحتفال، واجتمع اللاعبون مع الجهاز الفني في غرفة الملابس بعد نهاية اللقاء، وأكدوا أن ما حدث في هذه المواجهة يجب أن يكون درساً مهماً لا ينسى تتم الاستفادة منه في المستقبل حتى لا يتكرر مرة ثانية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.