شكرا لقرائتكم مختار مختار يعقد اجتماعا مع الجهاز المعاون لوضع خطة الانتاج الحربي في فترة التوقف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى، اجتماعاً مع جهازه المعاون لتحديد خطة الفريق خلال فترة توقف الدوري الممتاز بعد قرار اتحاد الكرة بتأجيل ما تتبقي من مباريات الأسبوع الخامس وأيضا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التي تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية 2020 طوكيو.

ويسعى مختار مختار خلال الجلسة للوقوف على عدد المباريات الودية التي سيخوضها الفريق خلال فترة توقف الدوري.

منح مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبى فريقه راحة 3 أيام من المران عقب الخسارة من بيراميدز، ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غداً الجمعة استعداداً لمواجهة سموحة.

Advertisements

وتلقى الإنتاج الحربى هزيمة أمام بيراميدز بنتيجة 3-2، حيث سجل عبد الله السعيد الهدف الأول لبيراميدز فى الدقيقة 40 وعزز إيريك تراوى التقدم لفريقه فى الدقيقة 45، وأحرز عبدالله السعيد الهدف الثانى له فى المباراة والثالث لبيراميدز فى الدقيقة 65، فيما سجل معاذ الحناوى الهدف الأول للإنتاج فى الدقيقة 79 من ركلة جزاء وقلص محمد فييرا الفارق للعجلات الحربية فى الدقيقة 83 فى المباراة التى جرت على استاد السلام بالجولة الخامسة للدورى.

وحقق الإنتاج الحربى فوزين وتلقى ثلاثة هزائم منذ انطلاق مسابقة الدورى الممتاز، ليحتل المركز العاشر برصيد 6 نقاط.

ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة سموحة فى الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها 24 نوفمبر المقبل.