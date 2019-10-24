شكرا لقرائتكم خبر عن البلدية يجتمع بكرم جابر لمعرفة أسباب التعادل أمام دمنهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مصطفى الشامى عضو مجلس إدارة بلدية المحلة والمشرف العام على الفريق الكروى جلسة اليوم مع كرم جابر المدير الفنى للفريق من اجل معرفة الأسباب الحقيقية وراء تعادل الفريق على ملعبه امام دمنهور فى الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى .

كان فريق بلدية المحلة قد تعادل مع دمنهور بهدف لمثله ، بعدما تقدم فى الشوط الاول بهدف لمصطفى كشلط قبل أن يعود دمنهور ويتعادل عن طريق احمد العوضى فى الشوط الثانى .

ورغم تعاقد البلدية مع لاعبين بمبالغ مالية كبيرة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية إلا أن ذلك لم يظهر خلال المباراة واختفى اللاعبون خلال احداث الشوط الثانى .