شكرا لقرائتكم خبر عن تركى أل الشيخ يدعم محمد محمود لاعب الأهلى عقب إصابته بالرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المستشار تركى أل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تغريدة له أكد خلالها على دعمه محمد محمود لاعب النادى الأهلى عقب الاصابة بالرباط الصليبى. وقال تركى أل الشيخ، سلامات لمحمد محمود لو أقدر أقدم حاجة لعلاجه بأى مكان فى العالم.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركى أل الشيخ يدعم محمد محمود لاعب الأهلى عقب إصابته بالرباط الصليبى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.