التايكوندو ينضم لبطولات المدارس على مستوى الجمهورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد التايكوندو برئاسة عمرو سليم انضمام التايكوندو إلى البطولات المعتمدة للمدارس علي مستوي الجمهورية حيث تمت الموافقة رسميا علي ضم التايكوندو في بطولات المدارس ، علي أن يتم إقامة أول بطولة تنشيطية تجريبية للمدارس في خلال الشهور القليلة القادمة تمهيداً لبدء النشاط بالكامل علي مستوي الإدارات التعليمية في جميع أنحاء الجمهورية.

واستقبل سليم وفد رسمي من وزارة التربية و التعليم على هامش بطولة الجمهورية للناشئين ، تم خلالها الإشدة بأنشطة الاتحاد ، ومسابقاته . ويٌعد انضمام التايكوندو إلى بطولات المدارس خطوة تاريخية خاصة وأن ذلك سيزيد بشكل كبير قاعدة الممارسين و خاصة في السن صغير كما انه سيفتح مجال كبير أمام المدربين للتدريب في المدارس المختلفة. يذكر أن التايكوندو يشارك فى منافسات بطولة الجائزة الكبرى التى تقام ببلغاريا ، وحقق خلالها سيف عيسى الميدالية الفضية والمركز الثانى .



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