شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الريشة الطائرة تناقش الميزانية السبت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وتضم الجمعية العمومية للاتحاد 10 هيئات لها حق الحضور والتصويت، ويكتمل النصاب القانوني للاجتماع بحضور نسبة (50%+1)، أي 6 هيئات.
ومن جانبه أكد "التهامي"، أن الاجتماع سيشهد مناقشة الحساب الختامي للاتحاد وخطة النشاط المحلي للموسم المقبل، فضلا عن اعتماد ميزانية العام المالي المنقضي.
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