اخبار الرياضه

عمومية الريشة الطائرة تناقش الميزانية السبت

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الريشة الطائرة تناقش الميزانية السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

تعقد الجمعية العمومية لاتحاد الريشة الطائرة برئاسة هشام التهامي رئيس مجلس الإدارة، اجتماعها العادي يوم السبت المقبل، بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة.

 

Advertisements

وتضم الجمعية العمومية للاتحاد 10 هيئات لها حق الحضور والتصويت، ويكتمل النصاب القانوني للاجتماع بحضور نسبة (50%+1)، أي 6 هيئات.

 

ومن جانبه أكد "التهامي"، أن الاجتماع سيشهد مناقشة الحساب الختامي للاتحاد وخطة النشاط المحلي للموسم المقبل، فضلا عن اعتماد ميزانية العام المالي المنقضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمومية الريشة الطائرة تناقش الميزانية السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا