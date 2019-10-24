شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الريشة الطائرة تناقش الميزانية السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعقد الجمعية العمومية لاتحاد الريشة الطائرة برئاسة هشام التهامي رئيس مجلس الإدارة، اجتماعها العادي يوم السبت المقبل، بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة.

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وتضم الجمعية العمومية للاتحاد 10 هيئات لها حق الحضور والتصويت، ويكتمل النصاب القانوني للاجتماع بحضور نسبة (50%+1)، أي 6 هيئات.

ومن جانبه أكد "التهامي"، أن الاجتماع سيشهد مناقشة الحساب الختامي للاتحاد وخطة النشاط المحلي للموسم المقبل، فضلا عن اعتماد ميزانية العام المالي المنقضي.