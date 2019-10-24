شكرا لقرائتكم بعثة الجزيرة الاماراتي يغادر مصر بعد الهزيمة من الدراويش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغادر اليوم الخميس ، بعثة نادى الجزيرة الاماراتى القاهرة متوجهة إلى أبو ظبى بعد نهاية مباراتها مع الاسماعيلى التى أقيمت مساء الاربعاء على ستاد الاسماعيلية ضمن مواجهات ذهاب دور الـ16 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الاسماعيلى والجزيرة الاماراتى يوم الثلاثاء 26 نوفمبر في الساعة السادسة مساء بتوقيت أبوظبي .

ويحتل الإسماعيلى على المستوى العالمى المركز 634، فيما يأتى الفريق الإماراتى فى المركز رقم 500، على مستوى التصنيف القارى، الدراويش أفريقيا بالمركز الــ48، فيما يقع الجزيرة آسيويا المركز رقم 39، على الصعيد المحلى المركز الرابع من نصيب الإسماعيلى فيما جاء الجزيرة بالمركز الثالث.

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الإسماعيلي تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على أهلى بني غازي بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة في مجموع المباراتين، بينما تأهل الجزيرة الإماراتى لهذا الدور عقب الإطاحة بالنصر العمانى بنتيجة 4-1 بمجموع المباراتين.