شكرا لقرائتكم محمد محمود : شعرت بإصابتي بالرباط الصليبي قبل إجراء الكشف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل محمد محمود



كشف إسلام الشاطر نجم النادى الأهلى السابق، أنه تواصل مع محمد محمود هاتفيًا، وتحدث معه حول الإصابة التى تعرض لها فى المران الجماعى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى آمس الأربعاء .

و قال الشاطر أن اللاعب محمد محمود احساسه الشخصى أنه تعرض لإصابة الرباط الصليبى، وأكدت له أن جمهور الأهلى يثق فيك .

وأضاف اسلام الشاطر قائلًا:" كل جماهير الأهل تثق فى قدراتك و لو الاصابة صحيحة ستنتظرك جماهير المارد الأحمر حتى تعود من الإصابة، خاصة ان التشخصيى المبدئى يوضح أنه هناك اشتباه فى قطع فى الرباط الصليبى، ومتأكد من دعم كل جمهور الأهلى له ".

Advertisements

محمد محمود



أكد أحد الأطباء المعالجين لـ محمد محمود لاعب النادى الأهلى أن نتيجة الأشعة، التى خضع لها اللاعب على قدمه أكدت إصابته بقطع فى الرباط الصليبى بالقدم الثانية بخلاف التى كان قد أجرى بها جراحة الصليبى منذ فترة.

ومن المقرر أن يعرض مسئولي النادي الأهلى نتيجة الأشعة على أحد الأطباء فى ألمانيا.