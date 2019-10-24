«الملك» يلاقي حتا بطموح أفضل بداية في الاحتراف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:علي نجم

تفتتح اليوم مباريات الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي، حيث يبدأ الوحدة عهداً جديداً تحت قيادة المدير الفني الإسباني خيمينيز، وهو يحل ضيفاً على عجمان، بينما يتطلع الشارقة للوصول إلى النقطة 15، وتحقيق أفضل بداية في الاحتراف،حيث لم يسبق له تحقيق 5 انتصارات في أول 5 مراحل.

في اللقاء الأول، يحل الوحدة في السادسة والربع مساء اليوم، ضيفاً على عجمان في موقعة يريد من خلالها الضيف استرداد السعادة التي غابت عنه في الجولتين الأخيرتين.

واستهل الوحدة الموسم بالطريقة الأسوأ بعدما مُني بثلاث هزائم في الجولات الأربع الأولى، ليجد نفسه بعيداً عن أهل القمة ويتخلف بفارق 9 نقاط كاملة عن الشارقة المتربع على القمة. ويأمل العنابي أن تكون بداية المدرب الجديد خيمينيز إيجابية في رحلته مع الفريق، وهي المهمة الأولى له في ملاعب الإمارات.

وسيكون تعزيز الوسط وتأمين التنظيم الدفاعي في صلب المسؤوليات التي ستقع على عاتق المدرب الوحداوي إذا ما أراد وضع الفريق على سكة السعادة من جديد، واستغلال مصادر القوة والفاعلية التهديفية التي يتمتع بها بوجود مواطنه كارليتوس، والهداف العملاق تيجالي.

ولن تكون الرحلة إلى الملعب البرتقالي معبدة بالورود، خاصة في ظل المستوى اللافت الذي بدا عليه البرتقالي في الجولات الأولى، حين بلغ النقطة السابعة.وسيكون المالي دومبيا أبرز الغائبين بعد كسر ساقه، إلا أن الأمل بالنسبة إلى المدرب المصري أيمن الرمادي سيتمثل في وجود تراولي والبرازيلي فاندر على أمل استغلال الثغرات الدفاعية التي يعانيها الضيوف.

يتحول الشارقة المتربع على القمة (12 نقطة) إلى حتا ليحل ضيفاً على «الإعصار» في التاسعة مساء اليوم، بحثاً عن تحقيق فوزه الخامس على التوالي. ويأمل «الملك» أن يتجاوز رقم الموسم الماضي حين حقق 4 انتصارات متتالية في الجولات الأربع الأولى قبل أن يتعثر في الخامسة بالتعادل.

ويريد الشارقة الوصول إلى النقطة 15 في المسابقة، من أجل قطع خطوة كبيرة نحو الوصول إلى منصة التتويج، والدفاع عن اللقب الذي توج به الموسم الفائت. ويعول الملكي على فاعليته التهديفية، بعدما كشر عن أنياب هجومية في المرحلة السابقة بفوزه على الوصل بالخمسة، ليصل إلى 8 أهداف خارج أرضه في مباراتين.

وسيتوجب على المدرب العنبري إيجاد الحلول لكسر الطوق الدفاعي الذي قد يعتمد عليه المضيف الذي برهن على أنه ليس خصماً سهل المنال، بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى التعادل في لقاء العين في المرحلة السابقة.

وسيحتاج الفريق المضيف إلى تلافي السلبيات والأخطاء التي وقع بها في استاد هزاع بن زايد، حين أهدر فرصة نيل التعادل الأول أمام الزعيم. ويأمل المدرب كونتيس أن يجد لاعبوه القدرة على الحد من خطورة «المايسترو» البرازيلي كورنادو، الذي يشكل مصدر الخطر الأبرز في تشكيلة الفريق الملكي، مع أمل استغلال أنصاف الفرص أمام مرمى الضيوف.