«ميدان» يدشّن موسم سباقات الخيول في الإمارات اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت

يدشّن مضمار ميدان العالمي، موسم سباقات الخيول في الإمارات، حيث ينطلق اليوم موسم 2019- 2020، من درة مضامير العالم، ويشتمل موسم ميدان على 23 سباقاً، تبلغ قمتها في 28 مارس 2020 بأمسية كأس دبي العالمي، الأمسية الأغلى في العالم، والتي تكتسب هذا الموسم زخماً إضافياً بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوبيل الفضي لهذا الحدث الاستثنائي.

ويضم الموسم كذلك 11 سباقاً ضمن كرنفال كأس دبي العالمي الذي يبدأ يوم 2 يناير 2020، على أن يكون مسك ختام الموسم بأمسية كأس دبي العالمي، الذي يبلغ مجموع جوائز أشواطها التسعة 35 مليون دولار.

وتأتي انطلاقة الموسم محملة بآمال وتطلعات موسم ناجح وحافل بالعطاء، يعكس حقيقة التطور المذهل الذي حققته السباقات المحلية خلال أقل من ثلاثة عقود، لحقت خلالها بركب العالمية، وحجزت موقعاً لائقاً بها ضمن أجود أنواع السباقات وأكثرها تنظيماً وأرقاها مستوى حول العالم.

وينطلق ركب الموسم اليوم بميدان، ويتواصل أسبوعياً حتى الختام في نفس المضمار في العاشر من إبريل المقبل، وللعام الثاني، يشهد الموسم الجديد عدداً قياسياً من السباقات يبلغ 67 يوماً، أربعة منها عقب كأس دبي العالمي في كل من ميدان والعين.

وقد أثبتت زيادة عدد أيام السباقات والتي طبقت منذ العام الماضي، نجاحها في توفير فرص لعدد كبير من الخيول للمشاركة في السباقات بقدر ما تسمح به الظروف المناخية السائدة.

وينتظر أن يشهد الموسم استقراراً خلال السنوات المقبلة مع إمكان الزيادة إذا توافرت الوفرة العددية والجودة النوعية للخيول القادرة على تعزيز مسيرة تطور سباقات الخيل الإماراتية إلى آفاق أرحب.

ويتألف سباق اليوم من 6 أشواط، تقام جميعها على المسار الرملي، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها المالية مليوناً و35 ألف درهم، برعاية طيران الإمارات، أحد أبرز شركاء مضمار ميدان.

ويشارك في سباق اليوم 70 خيلاً، وخصصت الأشواط كلها للخيول المهجنة الأصيلة، اثنان منها للخيول المبتدئة، والبقية كلها أشواط تكافؤ، ويعد الشوطان الرابع والخامس رئيسين، بمجموع جوائز يبلغ 370 ألف درهم.

وتسعى نخبة قوية من الخيول للمنافسة على تحقيق الفوز الأول في الموسم، وذلك في أقوى نزالات الحفل في الشوط الرابع، ولمسافة 2000 متر - تكافؤ، وبمجموع جوائز يبلغ 185 ألف درهم.

ويبرز خلال الشوط الثلاثي القوي للمدرب دوج واتسون: «بيج براون بير» الفائز مرتين هنا الموسم الماضي، ويقوده فارس الإسطبل الأول بات دوبس، و«جراند أرجنتيير» الذي يبحث عن استعادة نغمة الفوز بعدما كان وصيفاً مرتين الموسم الماضي، والجواد الثالث لواتسون هو «سيلكن دانسر» ابن الفحل «دباوي» الذي يشارك أول مرة بالدولة.

ويدخل منافساً قوياً «توب كليرنس» (بشالارد/ أوشيه)، وصاحب الأداء المتوازن الموسم الماضي، حيث حل داخل الميزان في آخر ثلاث مشاركات، وبنفس الطموحات يبرز «مدرب» (شاربي/ فيرون).

وتبدو الفرصة سانحة للجواد «سيكرت تريد» (الرايحي/ بايفا)، لإنجاز فوزه الأول بعد ثلاثيته الموسم الماضي في مضمار العين، ويدفع الرايحي أيضاً بالمتمرس في ميدان «كوارتييه فرانسيس».

ويمتد الشوط الخامس لمسافة 1600 متر - تكافؤ، ب 12 خيلاً، ويبرز منها «امبورتانت ميشن» (ابن غدير/ فرينش)، والذي يسعى لمواصلة الانتصارات بعد أن أنهى الموسم الماضي هنا بفوز باهر، ويدفع ابن غدير أيضاً بالجواد «بايريتس كوف» بقيادة زافير زياني.

ويسعى للفوز كل من «جورج فيليرس» (سيمار/ مولن)، والذي يعود لمسافته المفضلة، و«مقرر» (شاربي/ فيرون) الذي حقق فوزاً قوياً الموسم الماضي، لكنه تراجع خلال 4 مشاركات لاحقة.

ويحتوي الحفل الأول لمضمار ميدان على شوطين للخيول المبتدئة، ويقام الأول في الافتتاح، لخيول السنتين ولمسافة 1200 متر وبمشاركة 7 خيول.

وتقدم نقابة فينيكس للسيدات في هذا السباق، المهر «مامبو مستشيف» (ابن حرمش/ بيسلي)، على أمل أن يحذو حذو رفيقه «ووكينج ثندر» الذي برز بصورة لافتة الموسم الماضي، بعد أن كانت انطلاقته من هذا السباق.

المدرب سالم بن غدير يسرج «اتربيوشن» بقيادة رويستون فرينش، وهناك المهر «لا بأس» الذي يشرف عليه نيكولز بشالارد ويقوده بطل الفرسان تاج أوشيه، ومن الخيول التي تسعى للانطلاقة من هذا السباق: «بزل اليجانس» (العلوي/ كوسجريف)، و«باراك بيتش» (سيمار/ مولن)، و«كوزمو كرامر» (واتسون/ دوبس)، و«المدير» (الرايحي/ هارا).

ثاني أشوط المبتدئة يقام في الثالث (أرابيان ادفانشرز)، وهو لمسافة 1900 متر، وبمشاركة حصة كاملة قوامها 16 خيلاً تسعى للمنافسة لتسجيل فوزها الأول.

ويبرز بقوة كمنافس على الصدارة ثنائي دوج واتسون، الجواد «رايت فلانك» والقادم الجديد «لافت»، إضافة إلى «بلو سفرين» (شاربي/ أوشيه). ويجتذب الشوط الثاني الذي يمتد لمسافة 1200 متر - تكافؤ للخيول المهجنة، 8 خيول، ونصفها بإشراف المدرب ساتيش سيمار، ويبرز منها صاحب الأداء الرائع الموسم الماضي «سبيدي موف» بقيادة الفارس الأول في الإسطبل ريتشارد مولن، ورفيقيه «ميدلاندر» بقيادة تاج أوشيه، و«واي أوف ويزدوم» بقيادة كونور بيزلي. ويسعى المخضرم «الراصد» (الرايحي/ بايفا) للاستفادة من خبرته الطويلة ومواصلة الأداء الجيد الذي قدمه الموسم الماضي، حيث حقق الفوز، وكان وصيفاً هنا بميدان، وثالثاً بجبل علي في آخر مشاركة.

ويختتم الحفل بسباق يمتد لمسافة 2000 متر - تكافؤ، ويشهد مشاركة 16 خيلاً، ويبحث الجواد «امورتاليزد» (سيمار/ مولن) عن مواصلة صحوته في ختام الموسم الماضي الذي اختتمه هنا بفوز رائع، لكن الأمور ربما لن تكون سهلة في ظل تواجد خيول قوية كانت لها جولات معه، مثل «تريدسمان» (واتسون/ دوبس)، والذي تراجع قليلاً في آخر مشاركاته.

وهناك «ميرز» (الرايحي/ هارا)، وصاحب الأداء الرائع والفوز الكاسح في ختام الموسم بمضمار العين، ويملك الرايحي أيضاً ورقة أخرى هي «سكاي جازر» بقيادة ساندرو بايفا، فيما يسعى للعودة «سي سكيمر» (العلوي/ كوسجريف).



35 % زيادة في أعداد الخيول خلال 10 سنوات

تواصل سباقات الخيل بالساحة المحلية نموها المطرد عبر الحقب وبوتيرة مرتفعة، ولا سيما في أعداد الخيول التي تشكل وقود السباقات وقوتها الدافعة.

وفي إحصائية مثيرة أعدها مركز معلومات دبي لسباق الخيل، تبين أن أعداد الخيول شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث ارتفع العدد من 1167 حصاناً موسم 2009-2010، إلى 1576 في الموسم الماضي بنسبة 35%، علماً أن عدد الخيول في الموسم الأول كان 82 خيلاً فقط.

كما ارتفع عدد الملاك من 49 في الموسم الأول إلى 410 في الموسم الماضي، وشهد عدد المدربين انخفاضاً طفيفاً خلال السنوات العشر الماضية من 153 إلى 139 مدرباً، مع العلم أن العدد في الموسم الأول كان 23 فقط.

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استعدادات ضخمة لاستقبال الجماهير

أكملت إدارة مضمار ميدان استعداداتها لتنظيم مهرجان الافتتاح بما يليق بمكانة المضمار، وقامت الإدارة بتجهيز جميع المرافق والخدمات لاستقبال الحشود الجماهيرية وتوفير كل سبل الراحة والتسهيلات الممكنة.

ويقدم ميدان تجربة غير مسبوقة في مجال الضيافة من خلال سلسلة من أشهر المطاعم العالمية الفاخرة التي تلبي الأذواق كافة، ويضم ميدان أكبر تجمع للإسطبلات في الدولة.



حقائق الكرنفال

تقام جميع سباقات الكرنفال أيام الخميس، ما عدا حفل السوبر ساتر داي الذي يقام يوم السبت 7 مارس 2020، وكأس دبي العالمي، يوم السبت 28 مارس 2020.

الكرنفال يضم سباقين من الفئة الأولى للخيول المهجنة الأصيلة، هما الجولة الثالثة من كأس آل مكتوم، وسباق جبل حتا، وهما أول سباقين من المستوى الأعلى يقامان خارج أمسية كأس دبي العالمي. أول سباق رئيسي بالكرنفال هو سباق الفئة الثانية الجولة الأولى من كأس آل مكتوم، وذلك في افتتاح الحدث يوم 4 يناير.