«دبي البحري» يشارك في تنظيم كرنفال عجمان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رحب نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع دائرة التنمية السياحية بعجمان بتنظيم الأحداث والفعاليات الرياضية البحرية التي تشهدها شواطئ إمارة عجمان في الفترة المقبلة وتتكون من ثلاث بطولات جديدة في رياضة الدراجات المائية تشمل سباق الدراج ريس والألواح الطائرة وماراثون كواترو.

وتشارك إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في تنظيم الفعاليات التي تتضمن اعتباراً من يوم غد الجمعة سباق دراج ريس الدراجات المائية وتقام في الواجهة البحرية في مشروع الزوراء- مارينا1 وسيشرف فريق العمل من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على تنظيم منافسات بطولة عجمان للألواح المائية الطائرة «فلاي بورد» والتي ستقام أمام جمهور الإمارة الذواق في مرسى عجمان إحدى الواجهات المائية في خور المدينة.

كما يستعد فريق عمل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لتنظيم سباق ماراثون كواترو للدراجات المائية والذي سيقام للعام الثاني على التوالي في كورنيش عجمان في الأول من نوفمبر ويجمع نخبة من محبي رياضة الدراجات المائية من عشاق المغامرة والتحدي في كورس طويل.

وقال محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية إن مشاركة النادي في تنظيم الأحداث والفعاليات الرياضية البحرية بالتعاون مع التنمية السياحية في عجمان تأتي من منطلق حرص النادي كمؤسسة رائدة في مجال الرياضات البحرية لنشر تلك الرياضات وأشار إلى أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية سعيد بالتعاون مع دائرة التنمية السياحية في عجمان خلال الفترة المقبلة في إطار إحياء الشراكة المجتمعية.