ريفر بليت يخسر ويتأهل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأهل ريفر بليت الأرجنتيني حامل اللقب إلى نهائي مسابقة كوبا ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية على الرغم من خسارته إياباً (صفر-1) في إياب نصف النهائي في ملعب غريمه ومواطنه بوكا جونيورز وصيفه في النسخة الماضية؛ وذلك لفوزه ذهاباً (2-صفر).

أقيمت المباراة على ملعب «لا بومبونيرا» أمام 50 ألف متفرج، وسجل هدف المباراة الوحيد الفنزويلي خان هورتادو في الدقيقة 80. وحاول بوكا بقيادة المهاجم الدولي السابق كارلوس تيفيز تسجيل هدف ثانٍ يفرض التعادل بين الفريقين في مجمل المباراتين، إلا أن محاولات صاحب الأرض باءت بالفشل أمام صلابة دفاع الفريق الضيف مع الثنائي مارتينيو كوارتا وخافيير بينولا، وبمساندة لاعب خط الوسط المدافع الدولي إنزو بيريز.

وانتهت مباراة الذهاب على ملعب «مونيمونتال» في الثاني من الشهر الحالي؛ بفوز ريفر بليت بهدفين نظيفين، سجلهما المهاجم الكولومبي رافاييل سانتوس بوري وإيغناسيو فرنانديز.

ويلتقي ريفربليت الفائز من نصف النهائي الآخر بالنكهة البرازيلية بين غريميو وفلامنغو، علماً أن مباراة الذهاب على أرض الأول في بورتو أليغري انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).