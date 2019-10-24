«دبي القابضة» تنظم سباق «سكاي رن» ضمن تحدي اللياقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت اللجنة المنظمة لسباق دبي القابضة العمودي «سكاي رن»، عن تفاصيل النسخة الجديدة للسباق، الذي ينطلق غداً الجمعة، بمشاركة أكثر من 450 عداء من 43 جنسية، وسط مشاركات قياسية للعديد من الأعمار، حيث يقطع فيه العداؤون المسافة بصورة مختلفة عن العادة، كونهم سيكونون في مهمة صعود درجات السلم داخل ناطحة السحاب «أبراج الإمارات» ليتجاوزوا 1334 درجة تمتد لمسافة 265 متراً عمودياً في 52 طابقاً.

وأقامت اللجنة المنظمة للحدث مؤتمراً صحفياً، شارك فيه خالد العور، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، وجيسيكا كودان، مدير الفعاليات والمشاركة المجتمعية في مجموعة دبي القابضة.وسيضم الحدث في نسخته الحالية سيضم 3 فئات للذكور والإناث والفرق.