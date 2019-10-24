شكرا لقرائتكم خبر عن يا الوحده والان نبدء باهم واخر التفاصيل
تاريخ النشر: 24/10/2019
حسان العبيدلي
انت ما ينخاف يا (الوحده) عليك تنجرح واعلاج جرحك في يديك
مهما تتأخر وتعثر في الطريق فوق في القمه مكانك يحتريك
انت تتعثر ولكن ما تطيح كل من حولك بحبه يحتويك
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