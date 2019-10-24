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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب تاريخ النشر: 24/10/2019

حسان العبيدلي انت ما ينخاف يا (الوحده) عليك تنجرح واعلاج جرحك في يديك

مهما تتأخر وتعثر في الطريق فوق في القمه مكانك يحتريك

انت تتعثر ولكن ما تطيح كل من حولك بحبه يحتويك [email protected]

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