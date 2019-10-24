فوز سهل لفيدرر

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخطى النجم السويسري روجيه فيدرر بسهولة الروماني رادو ألبوت 6-صفر و6-3، محققاً فوزه الثاني والعشرين على التوالي في دورة بازل السويسرية للتنس.

وحسم حامل لقب الدورة 9 مرات مجموعته الأولى في 22 دقيقة قبل أن ينهي المواجهة في 63 دقيقة أمام 9 آلاف متفرج، في دورة كان يلتقط فيها الكرات في طفولته.

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