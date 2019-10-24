شكرا لقرائتكم خبر عن إيمري يطالب جماهير أرسنال بفرصة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طلب الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق أرسنال من مشجعي «المدفعجية» منحه المزيد من الوقت لتنمية قدرة الفريق وإعادته للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وخيمت هزيمة أرسنال المخيبة للآمال أمام شيفيلد يونايتد صفر-1 على جماهير الفريق الذي تراجع إلى المركز الخامس في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 15 نقطة.

وقال إيمري عشية مباراة فريقه في الدوري الأوروبي مع فريق فيتوريا غيمارايش البرتغالي اليوم «من الطبيعي أن تكون هناك لحظات مختلفة وصعبة تنتقد عملنا ووظيفتي، نحن بحاجة إلى قبول ذلك».

وأضاف «تركيزي سيكون التفكير في كيفية تحسين طريقتنا في التقدم».

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