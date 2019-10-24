شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم الرئيسي حكماً في مونديال «الشاطئية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: ”الخليج 365” اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم الشاطئية حكمنا الدولي إبراهيم يوسف الرئيسي، ضمن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباريات بطولة العالم للقارات للكرة الشاطئية، المقررة مطلع الشهر المقبل بدبي.

يذكر أن الرئيسي نجل المدير التنفيذي السابق لنادي الخليج، يوسف شاهين، وقد نال الشارة الدولية في الكرة الشاطئية منذ عام 2017، كما سبقت له إدارة نهائي بطولة العالم للقارات العام الماضي بجدارة، فضلاً عن إدارة التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم للكرة الشاطئية في تايلاند 2019.

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