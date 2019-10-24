حرمان فرايبورغ من المباريات الليلية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرض نادي فرايبورغ الألماني لضربة أمس لفرض حظر على استضافته مباريات ليلية ضمنفي ملعبه الجديد البالغة تكلفته 76 مليون يورو بسبب الضجيج.

ومنعت المحكمة الإدارية نادي فرايبورغ من استضافة مباريات في ملعبه الجديد الذي سيفتتح الموسم المقبل، بعد الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي وبين الواحدة والثالثة بعد ظهر الأحد. وسيحرم هذا القرار فرايبورغ من اللعب في أربع من نوافذ المباريات الأسبوعية، الثامنة والنصف من مساء الجمعة والاثنين، السادسة والنصف من مساء السبت والواحدة والنصف بعد ظهر الأحد.

واتخذ السكان بالقرب من الاستاد الجديد الذي يعتزم النادي استخدامه في موسم 2020-2021، إجراءات قانونية لوقف البناء، مشيرين إلى مخاوف من الضجيج وزيادة حركة المرور المحلية.

وتم رفض هذا الطلب من قبل محكمة محلية في فرايبورغ في مايو/‏ أيار الماضي. لكن مطالبهم تم دعمها جزئياً من قبل محكمة إقليمية وأعلن القرار أمس.