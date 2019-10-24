ختام أول مرحلة من برنامج الإدارة التنفيذية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت فعاليات المرحلة الأولى من برنامج الإدارة التنفيذية لتأهيل القيادات الرياضية المحترفة، ضمن شهادة رابطة المحترفين الإماراتية في نسخته الثانية، والذي تنظمه الرابطة بالتعاون مع أكاديمية اتحاد الإمارات لكرة القدم.

وخصصت محاضرات اليوم الأخير لعمليات نادي كرة القدم، حيث شملت إدارة الموارد البشرية والموظفين، والمسؤولية المجتمعية، والتسويق وإدارة البيانات، والاستراتيجيات، إضافة إلى تطبيق عملي في كل مرحلة.

وعرض المحاضر إيان ليثوايت نماذج للهيكل التنظيمي في كرة القدم، والمسؤولية المجتمعية، وقدم نماذج لأعمال مجتمعية في أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، شملت الأعمال الخيرية، وتمويل المشاريع المركزية، ورفع التوعية بالعلامة التجارية للنادي من خلال أخبار اللاعبين، واستهداف مناطق جديدة، وإقامة مبادرات مجتمعية دولية لتنمية العلامة التجارية.

وتعرف المشاركون في برنامج الإدارة التنفيذية، إلى آلية التسويق وإدارة البيانات، حيث تم عرض تقرير عن التذاكر وأهمية إنشاء قاعدة بيانات للجماهير، وإدارة البيانات التجارية وتقديم تقارير شهرية عن الإيرادات.

واختتم اليوم الأخير بمحور الاستراتيجيات، قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد.