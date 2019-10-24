شكرا لقرائتكم خبر عن باتشواي يقود تشيلسي لهزيمة أياكس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قاد البلجيكي ميشي باتشواي فريق تشيلسي لفروز ثمين على مضيفه أياكس أمستردام الهولندي (1-صفر) في المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل باتشواي هدف الفوز في الدقيقة 86 من المباراة التي شارك فيها العديد من الشبان في صفوف الفريقين، وأطلق عليها لقب «مواجهة الفتيان».

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