فوز ثالث توالياً لمان سيتي وبايرن ميونيخ وسان جيرمان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

قطعت فرق مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جرمان الفرنسي، شوطاً كبيراً نحو ثمن النهائي، بعد أن حققت الفوز الثالث توالياً في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، فيما سجل العملاق الإسباني ريال مدريد فوزه الأول.

في المجموعة الثالثة، قلب مانشستر سيتي تخلفه أمام ضيفه أتالانتا الإيطالي إلى فوز كاسح بنتيجة 5-1، وذلك بفضل ثلاثية لرحيم ستيرلينغ هي الأولى له في تاريخ مشاركته بالمسابقة، وثنائية للأرجنتيني سيرخيو أغويرو.

ورفع سيتي رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة بفارق 5 نقاط عن كل من دينامو زغرب الكرواتي وشاختار دانييتسك الأوكراني اللذين تعادلا 2-2 على أرض الأخير، فيما لا يزال أتالانتا يبحث عن نقطة أولى تاريخية له في المسابقة.

لم يكن أتلانتا بالخصم السهل على سيتي الذي وجد نفسه متخلفاً في الدقيقة 28 من ركلة جزاء تسبب بها البرازيلي فرناندينيو وانبرى لها الأوكراني روسلان مالينوفسكي.

وفي المجموعة الثانية، تابع بايرن ميونيخ انطلاقته القوية بفوزه الثالث على التوالي عندما تغلب على مضيفه أولمبياكوس اليوناني 3-2، فيما حقق توتنهام وصيف البطل فوزه الأول وجاء كاسحاً على ضيفه النجم الأحمر الصربي 5-صفر بفضل ثنائية لكل من هاري كاين والكوري الجنوبي سون هيونغ-مين.

ويدين بايرن بالفوز إلى البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل ثنائية، وأضاف كورنتان الثالث، وسجل لأولمبياكوس البرازيلي غييرمي. وعزز بايرن موقعه في الصدارة برصيد تسع نقاط، فيما مني أولمبياكوس بالخسارة الثانية توالياً وتجمد رصيده عند نقطة واحدة.



ديبالا المنقذ



وفي المجموعة الرابعة، جنب الأرجنتيني باولو ديبالا فريقه يوفنتوس الإيطالي الإحراج، وذلك عندما حول تأخره أمام ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي إلى فوز متأخر بشق النفس 2-1.

وبدا يوفنتوس في طريقه لتلقي الهزيمة الأولى والسقوط أمام جمهوره في تورينو حين تأخر في الدقيقة 30 وحتى الدقيقة 77 قبل أن يقول ديبالا كلمته بتسجيله هدفين في غضون دقيقتين، مانحاً فريق المدرب ماوريتسيو ساري فوزه الثاني وأبقاه في الصدارة بسبع نقاط بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الإسباني الذي تغلب على ضيفه باير ليفركوزن الألماني بهدف متأخر أيضاً سجله البديل ألفارو موراتا برأسه في الدقيقة 78، ليصبح أول لاعب يسجل لقطبي العاصمة أتلتيكو وريال في المسابقة القارية.

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فوز أول



وفي المجموعة الأولى، حقق ريال مدريد في إسطنبول فوزه الأول عندما تغلب على مضيفه غلطة سراي التركي 1-صفر، فيما حقق باريس سان جيرمان العلامة الكاملة بفوزه الكاسح على مضيفه كلوب بروج البلجيكي 5-صفر.

ويدين ريال بفوزه الأول بعد خسارة وتعادل إلى الألماني طوني كروس الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 18 من المباراة. واستغل ريال خسارة كلوب بروج، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط وينتزع منه المركز الثاني بفارق نقطة واحدة، وبفارق خمس نقاط خلف سان جيرمان الذي وضع قدماً في الدور الثاني.

وتابع سان جيرمان انطلاقته القوية وحقق فوزه الثالث على التوالي وكان ساحقاً على حساب مضيفه كلوب بروج بخماسية كان بطلها الدولي كيليان مبابي صاحب هاتريك وتمريرة حاسمة.

وسجل مبابي الذي دخل في الدقيقة 52 مكان الكاميروني إريك مكسيم تشوبو موتينغ، أهدافه الثلاثة في الدقائق 61 و79 و83، وأضاف الأرجنتيني المعار من إنتر ميلان الإيطالي ماورو إيكاردي ثنائية في الدقيقتين 7 و63.



طرد موهوب



من جهة أخرى، أكد الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عدم وجود نية لديه لمعاقبة نجمه الإنجليزي الموهوب فيل فودن (19 عاماً) عقب طرده في مباراة الفوز على أتالانتا 5-1، وقال المدرب: «أعاقب اللاعبين فقط عندما يقومون بأفعال غبية. البطاقة الحمراء جزء من اللعبة، ربما علي مكافأته على حسن أدائه. فودن سيتعلم من خطأه، سيعرف أن عليه توخي الحذر في حال حصل على بطاقة صفراء أولى. يقول لي البعض لم لا تشركه كثيراً في المباريات وأنا أقول لهم إنه يحتاج إلى الخبرة كي يكون بمستوى سيلفا ودي بروين».

الأمسية كانت مميزة لسترلينج تحديداً حتى أنه وصفها في تغريدة «أمسية مثالية»، وحافظ بها سيتي على سجل انتصاراته في المسابقة هذا الموسم ولا تفصله سوى نقطة واحدة للصعود للدور الثاني وعلق سترلينج: «أعتقد أننا كنا حاسمين، كانت مباراة صعبة، لكننا صبرنا وأوجدنا فرصاً وسجلنا».

ووصف جوارديولا مهاجمه الإنجليزي بالمدهش وقال: «سترلينج لاعب مدهش، قوي وسريع ولياقته مذهلة، يمكنه لعب مباراة في اليوم التالي لهذه المباراة». ووصف ريو فيرديناند مدافع مانشستر يونايتد السابق رحيم بأنه واحد من أفضل 5 لاعبين في العالم بعد تسجيله الهاتريك في الشوط الثاني أمام الفريق الإيطالي وقال: «رحيم واحد من أفضل 5 لاعبين في العالم حالياً، بسبب أهدافه الغزيرة وتشكيله الفارق لفريقه. وهو أفضل لاعب في الدوري الممتاز حالياً».

ويعتقد فيرديناند أن أجمل ما في سترلينج هو تعلمه وقال: «إنه يواصل التعلم، أحياناً تكون محظوظاً لوجود مدرب تتعلم منه. إذا نظرت للاعبين مثل كوتينيو وهازارد تجد أنهم لا يسجلون الإحصائيات التي يسجلها سترلينج. في كل مباراة يفرض نفسه بقوته».

بيد أن جوارديولا لم يكن سعيداً بمدافعه الإنجليزي جون ستونز الذي تأخر في تنفيذ أمره بالنزول من الدكة بعد إصابة رودري.وبرر ستونز تأخره في المشاركة وقال: «كنت مرتدياً لبادات الساق لكنني احتجت لتثبيتها بشكل جيد وكان المدرب يستعجلني للنزول».

وشوهد جوارديولا الذي كان فريقه متقدماً 2-1 وهو ينفجر غضباً أثناء حديثه مع ستونز على الدكة في الشوط الأول من المباراة ثم ضرب بيده كرسياً في طريقه لمكانه في الدكة قبل أن ينزل ستونز الملعب، ويبدو أن تصريح المدرب عن الأفعال الغبية موجه لستونز الذي لم يحكم تثبيت لباداته مسبقاً. ويعاني جوارديولا مشاكل في خط دفاعه بعد تعرض لابورت لإصابة طويلة الأمد وإصابة أوتامندي وستونز نفسه ما أجبر المدرب على انتداب رودري وفيرناندينيو في الدفاع في الأسابيع القليلة الماضية.

أما في مباراة فوز ريال مدريد الباهت على غلطة سراي فقد أهدر البلجيكي ايدين هازارد هدفاً مؤكداً من على بعد 8 ياردات في الشوط الثاني ليحرم فريقه من توسيع الفارق. ووصف المشجعون «فلتة» هازارد بأنها الأسوأ هذا الموسم وكتب أحدهم: «كيف نبرر للأجيال المقبلة ما فعله هازارد؟ رواغ الحارس وبقي وحيداً أمام الشباك وسددها بعيداً».

ولم يكن هازارد المنتقل من تشيلسي مقابل 150 مليون استرليني في الصيف الكبوة الوحيدة في هجوم المدرب زين الدين زيدان إذ بينت مشاركة الوافد الصربي الجديد يوفيتيتش 8 دقائق فقط في الشوط الثاني عدم اعتماد المدرب عليه.

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