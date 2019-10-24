237 مليون يورو ديون اليونايتد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت مجلة «فوكس» الألمانية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يواجه أزمة مالية كبيرة، وذلك بسبب نتائجه المخيبة منذ اعتزال مدربه الأسطوري سير أليكس فيرغسون سنة 2013، حيث فقد «الشياطين الحمر» العريق الكثير من توهجه على الصعيد الرياضي. وحسب المجلة فإن ديون مانشستر يونايتد تصل إلى حوالي 237 مليون يورو، علماً بأن النادي مملوك منذ عام 2005 من قبل عائلة جليزر الأمريكية، والتي استحوذت على الفريق العريق مقابل 790 مليون جنيه إسترليني، لكن قيمة النادي تضاعفت أربع مرات تقريبًا وتصل الآن إلى 3 مليارات جنيه إسترليني (5.66 مليار دولار ). وكانت قد سرت شائعات مؤخراً عن نية المالكين أو بعضهم لبيع النادي، لكن إد وودوارد، نائب الرئيس التنفيذي لليونايتد، نفى ذلك وأكد ان المالكين سيبقون على المدى الطويل.