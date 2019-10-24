بطولة عام التسامح جراند سلام للجودو تنطلق اليوم في أبوظبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنطلق اليوم الخميس بصالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي بطولة عام التسامح جراند سلام للجودو لعام 2019، والتي تستمر حتى بعد غد السبت، وتتجدد استضافتها في نسختها الحادية عشرة على التوالي، بإشراف الاتحاد الدولي للجودو.

وشهدت قاعة السعديات بفندق جراند ميلينيوم الوحدة في أبو ظبي ظهر أمس، الاجتماع الفني للبطولة بمشاركة 553 لاعباً ولاعبة من 95 دولة، وتقدم ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو بالشكر إلى اتحاد الإمارات متمنياً التوفيق للجميع في البطولة.

وتحدث خلال المؤتمر ناصر التميمي، أمين السر العام لاتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، مدير البطولة ونقل تحيات وترحيب محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ورحب بالجميع في بلدهم الثاني الإمارات.

وتحدث فلاديمير المدير الرياضي للاتحاد الدولي، مشيداً باستعدادات الإمارات للبطولة، مؤكداً تميز البطولات التي تستضيفها أبوظبي التي تحمل عنوان التسامح، وأكد اعتماد مشاركة 95 دولة وفقاً للائحة البطولة، والتي التزمت بتسليم الكشوف في الوقت المحدد، وبعده جرت قرعة البطولة التي تشهد مشاركة 4 لاعبين من منتخبنا، وأسفرت عن لقاء لاعب منتخبنا فيكتور في وزن تحت 73 كغم مع البرتغالي فرناديز، ويلعب خليفة الحوسني مع أوسكار من استونيا، فيما يلعب لاعبنا ايفان في وزن تحت 100كغم مع الصربي دوسن، ويختتم لاعبنا الشاب الصاعد علي حسن الدرمكي مشاركات منتخبنا بلقاء ودكيتو من منغوليا) في وزن فوق 100 كغم.

وتبدأ جولات البطولة صباح اليوم بتصفيات الدور التمهيدي، والتي تقام بطريقه خروج المغلوب وتشهد الفترة المسائية إقامة الجولات النهائية لتلك الفئات الصباحية وتتويج الفائزين.

وكان محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو قد اعتمد قائمة منتخبنا الوطني الذي ضم 5 لاعبين وهم: الصاعد أحمد النقبي الذي يشارك في منافسات وزن تحت 66 كجم، وفيكتور في وزن تحت 73 كجم، وخليفة الحوسني تحت 81 كجم، وايفان في وزن تحت 100 كجم، والصاعد علي حسن الدرمكي في وزن فوق 100 كجم.

هذا واكتمل العمل في صالة مبادلة آرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي التي تستضيف منافسات البطولة في ساعة متأخرة أمس، بعد عمل متواصل استغرق يومين منذ استلام الصالة بإشراف عضو اللجنة ولاعب الجودو السابق سلطان الكتبي وزميله اللاعب المخضرم خليفة القبيسي.

ورصد الاتحاد الدولي للجودو بالتنسيق مع اللجنة المنظمة العليا للبطولة مبلغ نصف مليون درهم كجوائز نقدية للفائزين حسب لائحة بطولات الاتحاد الدولي للجودو المالية، ويحصل الفائز الأول من الجنسين في كل وزن على ميدالية ذهبية ومبلغ 5000 دولار، والثاني ميدالية فضية ومبلغ 3000 دولار، والثالث ميدالية برونزية ومبلغ 1500 دولار ونصت اللائحة على أن يقدم كل لاعب من الفائزين الأوائل مبلغ بنسبه مئوية لمدربه.