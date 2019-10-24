مورينيو ودورتموند

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ربطت تقارير ألمانية، بين المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو (56 عاماً) ونادي بوروسيا دورتموند، وقالت صحيفة بيلد الألمانية إن هناك «اتصالاً منظماً» بين إدارة النادي والمدرب. ويبدو دورتموند فريقاً جذاباً لمورينيو، خصوصاً مع نجومه جادون سانشو وماركوس رويس وباكو ألكاسير، كما تروق للمدرب فكرة كسر هيمنة بايرن ميونيخ على البوندسليجا.

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