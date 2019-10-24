الإدارة العامة للإقامة تتصدر سباق الدراجات بدورة الشيخة هند

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أحمد مصطفى

توجت صفية مختار خليل الصايغ من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، بصدارة سباق الدراجات الهوائية، لفئة المواطنات، وذلك ضمن منافسات النسخة السابعة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، واستطاعت الصايغ أن تحقق لقب فئة المواطنات، بعدما قطعت مسافة السباق في زمن وقدره 29:17:00 دقيقة، وحلت بالمركز الثاني فرح أحمد سعيد المري من بنك أبوظبي التجاري بزمن وقدره 29:18:00 دقيقة، وجاءت في المركز الثالث سارة محمد الهرمودي من هيئة دبي للثقافة والفنون بزمن وقدره 29:50:00 دقيقة، وفي فئة المقيمات حققت سماح محمد مصطفى من القيادة العامة لشرطة دبي المركز الأول بزمن وقدره 29:15:00 دقيقة، وجاءت في المركز الثاني نورية اسماعيلوفا من الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات بزمن وقدره 29:19:00 دقيقة، فيما جاءت بالمركز الثالث سارة الأجنف من سارة الأجنف للخدمات الرياضية بزمن وقدره 29:19:05 دقيقة.

وعبرت صفية مختار خليل الصايغ بطلة فئة المواطنات عن سعادتها بتحقيق المركز الأول في سباق الدراجات الهوائية، مؤكدة أن المنافسة كانت قوية بين جميع المتسابقات، ولكن الأمتار الأخيرة كانت الفيصل في حسم السباق.

وقالت: توقعت الحصول على مركز متقدم في السباق لكن لم أتوقع الوصول إلى منصة التتويج والحصول على لقب السباق، مؤكدة أن ذلك سيكون دعماً كبيراً لها من أجل استمرار المشاركة في منافسات اللعبة.