محمـد بن حمد يستقبل إدارة «الفجيرة للشطـرنـج»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، أعضاء مجلس إدارة نادي شطرنج الفجيرة، بمناسبة نيل النادي عضوية «الاتحاد الدولي لوضع مسائل الشطرنج» ممثلاً لدولة الإمارات.

وبارك سموه للنادي، إدارة ولاعبين، إنجازهم الرياضي العالمي الجديد، الذي جاء تتويجاً للجهد الكبير الذي بذلوه في نشر وتطوير رياضة حل مسائل الشطرنج والمستوى المتميز الذي ظهروا به في تنظيم البطولات المتعلقة بها، وآخرها «بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج 2019» التي نظمتها الإمارات كأول دولة تنظم هذه البطولة على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط.

واستمع سموه إلى شرح موجز من الدكتور عبدالله آل بركت رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة ممثل الدولة في الاتحاد الدولي لوضع مسائل الشطرنج، عن طبيعة الظروف وحيثيات اعتماد عضوية دولة الإمارات في الاتحاد، مشدداً على ضرورة مواصلة العمل وبذل الجهود من أجل تمثيل مشرف للدولة في هذا المحفل العالمي، وتحقيق المزيد من الإنجازات باسم الإمارات.

من جانبه تقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على استقبالهم، مثمنين دعم سموه للقطاع الرياضي ورياضة الشطرنج وتوجيهاته التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز الرياضي العالمي للدولة.

حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد.