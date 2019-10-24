شكرا لقرائتكم خبر عن محمـد بن حمد يستقبل إدارة «الفجيرة للشطـرنـج» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، أعضاء مجلس إدارة نادي شطرنج الفجيرة، بمناسبة نيل النادي عضوية «الاتحاد الدولي لوضع مسائل الشطرنج» ممثلاً لدولة الإمارات.
وبارك سموه للنادي، إدارة ولاعبين، إنجازهم الرياضي العالمي الجديد، الذي جاء تتويجاً للجهد الكبير الذي بذلوه في نشر وتطوير رياضة حل مسائل الشطرنج والمستوى المتميز الذي ظهروا به في تنظيم البطولات المتعلقة بها، وآخرها «بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج 2019» التي نظمتها الإمارات كأول دولة تنظم هذه البطولة على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط.
واستمع سموه إلى شرح موجز من الدكتور عبدالله آل بركت رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة ممثل الدولة في الاتحاد الدولي لوضع مسائل الشطرنج، عن طبيعة الظروف وحيثيات اعتماد عضوية دولة الإمارات في الاتحاد، مشدداً على ضرورة مواصلة العمل وبذل الجهود من أجل تمثيل مشرف للدولة في هذا المحفل العالمي، وتحقيق المزيد من الإنجازات باسم الإمارات.
من جانبه تقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على استقبالهم، مثمنين دعم سموه للقطاع الرياضي ورياضة الشطرنج وتوجيهاته التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز الرياضي العالمي للدولة.
حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد.
كانت هذه تفاصيل خبر محمـد بن حمد يستقبل إدارة «الفجيرة للشطـرنـج» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.