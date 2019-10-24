اليمن يحسم مشاركته بـ”خليجي 24″ في قطر

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

اعلن المنتخب اليمني، الأربعاء، عن موقفه من كأس الخليج “خليجي 24″، والتي تقام في قطر .

وبعد تضارب الأنباء حول مشاركة المنتخب اليمني في “خليجي 24” من عدمه، وعقب نشر مصادر إعلامية محسوبة على دولة الإمارات لأخبار مؤكدة عن انسحاب اليمن، ظهر اسم المنتخب اليمني في حفل قرعة بطولة كأس الخليج “خليجي 24″، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء.

ووسط أجواء احتفالية سُحبت بمشاركة 5 منتخبات هي “قطر – العراق – سلطنة عُمان – الكويت – اليمن”، والتي أسفرت عن خوض منتخب قطر، بطل آسيا، المباراة الافتتاحية أمام اليمن الشهر المقبل، بحسب موقع “كورة”.

Advertisements

وستقام البطولة في الفترة بين 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، و9 ديسمبر/ كانون الأول، بينما قررت السعودية والإمارات والبحرين عدم المشاركة بسبب أزمة سياسية مع قطر.

وستكون المسابقة بنظام الدوري من دور واحد على ستاد خليفة الدولي وهو أحد الملاعب المقرر أن تستضيف مباريات في نهائيات كأس العالم 2022.

وكانت كلٌّ من (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر) قد أعلنوا في يونيه 2017، مقاطعتهم لقطر بسبب دعمها للإرهاب.