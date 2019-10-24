انتصارات لليفربول وبرشلونة وتشلسي ونابولي خارج القواعد









اسماء السيد - أصبح الارجنتيني ليونيل ميسي أول لاعب يسجل هدفا على الاقل في 15 موسما متتاليا ضمن دوري ابطال اوروبا في كرة القدم، عندما قاد برشلونة الإسباني الى فوز صعب على مضيفه سلافيا براغ التشيكي 2-1 الاربعاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وهذا الفوز الثاني تواليا لبرشلونة على غرار ليفربول الانكليزي الذي تخطى مضيفه غنك البلجيكي بسهولة 4-1، فيما حسم انتر الايطالي قمته مع ضيفه بوروسيا دورتموند الالماني 2-صفر.

وكما فعل في المباراة الاخيرة ضد ايبار في الدوري المحلي (3-صفر)، سجل ميسي (32 عاما) للفريق الكاتالوني في وقت مبكر (3)، ليساهم في تحقيق فريقه فوزه السادس تواليا في جميع المسابقات.

ورفع برشلونة رصيده الى سبع نقاط منفردا بصدارة المجموعة السادسة، بعد تعادل سلبي على ارض دورتموند وفوز صعب على انتر 2-1.

وبعد خطأ من دفاع المضيف، شن برشلونة هجمة خاطفة بدأت من ميسي الى لاعب الوسط البرازيلي آرثر الذي أعادها الى "البرغوث"، فتابعها من اللمسة الاولى بالقرب من نقطة الجزاء بيسراه في الشباك (3). وهو الهدف 113 لميسي في 138 مباراة في دوري الابطال.

وبعد تألق حارس برشلونة الالماني مارك أندريه تير شتيغن في الشوط الاول (20 و36 و37)، استحق سلافيا براغ المعادلة مطلع الشوط الثاني بواسطة يان بوريل (50).

لكن لويس سواريز سارع في استعادة التقدم بعد خطأ دفاعي بالتشتيت من المهاجم النيجيري بيتر اولاينكا الذي ارتدت كرة الاوروغوياني من صدره الى الشباك من زاوية ضيقة (57).

وقال لاعب وسط برشلونة سيرجيو بوسكيتس "كان فوزا هاما جدا لانه خارج ملعبنا، خصوصا في مجموعة صعبة. كنا نعلم شجاعتهم مع الكرة، امتلكنا الاستحواذ لكن عانينا كثيرا في النهاية".

ملخص مباراة برشلونة وسلافيا برا:

- لاوتارو يسجل ويهدر ركلة جزاء -

وفي المجموعة عينها، حقق انتر فوزه الاول على حساب ضيفه دورتموند الالماني 2-صفر، رافعا رصيده الى 4 نقاط بالتساوي مع الفريق الالماني الذي افتقد نجمي هجومه ماركو رويس والاسباني باكو الكاسير.

وافتتح "نيراتسوري" التسجيل عبر مهاجمه الارجنتيني لاوتارو مارتينيز ضاربا مصيدة التسلل (22).

وفي الثاني، ضغط لاعبو المدرب السويسري لوسيان فافر على مرمى انتر الذي حصل على ركلة جزاء بعد اعاقة اليافع سيباستيانو اسبوزيتو (17 عاما)، لكن الحارس السويسري رومان بوركي حرم مارتينيز من تحقيق الثنائية (82).

وما عجز عنه لاوتارو، نجح بتحقيقه انطونيو كاندريفا مسجلا هدف الاطمئنان لتشكيلة المدرب أنتونيو كونتي (89).

قال كونتي "عرفنا ان ظهرنا على الحائط بعد حصد نقطة قبل الليلة. علينا تحقيق نتيجة جيدة في دورتموند. برشلونة ودورتموند مرشحان لكن يتوقف الامر علينا".

اما فافر فرأى "لم نحصل على فرص كيرة لكن لعبنا جيدا. لم نترجم فرصنا ولا يمكن ان نتوقع الحصول على 10 فرص ضدهم. هذه مجموعة صعبة لكن كل الامور متاحة".

ملخص مباراة انتر ودورتموند:

- رباعية لحامل اللقب -

وقاد اليكس اوكسلايد تشامبرلاين الغائب معظم الموسم الماضي بسبب الاصابة حامل اللقب ليفربول الى فوز كبير على مضيفه غنك 4-1 ضمن المجموعة الخامسة، فميا تخطى نابولي الايطالي ريد بول سالزبورغ بصعوبة 3-2.

ورفع نابولي رصيده الى سبع نقاط في الصدارة امام ليفربول الثاني بست نقاط.

افتتح ليفربول التسجيل باكرا في الدقيقة الثانية عن طريق تشامبرلاين الذي سدد كرة زاحفة من خارج منطقة الجزاء، ثم ضاعفها بهدف رائع من خارج المنطقة (57).

واهدى السنغالي ساديو مانيه الهدف الثالث لحامل اللقب (77)، ثم رد الجميل للمصري محمد صلاح الذي راوغ بطريقة جميلة (87)، قبل ان يسجل النيجيري ستيفن اودي هدفا شرفيا (88).

وقال تشامبرلاين "هذه بطولة مميزة، كان رائعا مشاهدة الشبان يلعبون جيدا الموسم الماضي ورؤيتهم يحققون اللقب".

وفي المباراة الثانية، قاد البلجيكي درايس مرتنز نابولي الى فوز صعب على سالزبورغ 3-2.

افتتح مرتنز (32 عاما) التسجيل بتسديدة قوية (17)، ثم عادل النروجي ايرلينغ هالاند من ركلة جزاء (40).

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الا ان مرتنز أعاد التقدم للضيوف (64)، متجاوزا رقم الارجنتيني دييغو رقم مارادونا مع النادي الجنوبي البالغ 115 هدفا كثاني أفضل هداف في تاريخ النادي بعد السلوفاكي ماريك هامسيك (121 هدفا).

عادل هالاند (19 عاما) مجددا ليصبح اول لاعب يسجل 6 اهداف في اول ثلاث مباريات له في المسابقة (72)، الا ان الكلمة الأخيرة كانت للورنتسو انسينيي مسجلا هدف الفوز(74).

ملخص مباراة ليفربول وغنك:

ملخص مباراة نابولي وسالزبورغ:

- تشلسي يتخطى أياكس في عقر داره -

وسقط أياكس امستردام الهولندي الذي بلغ نصف نهائي الموسم الماضي على أرضه بهدف متأخر أمام ضيفه تشلسي الإنكليزي صفر-1 في المجموعة الثامنة.

وهو الفوز الثاني لمدرب تشلسي فرانك لامبارد في دوري الأبطال بعد الاول على ليل الفرنسي في الجولة الماضية 2-1، فيما هي الخسارة الأولى لاياكس بعد فوزين على ليل الفرنسي وفالنسيا الإسباني وبنتيجة واحدة 3-صفر.

واشاد لامبارد بفوز فريقه "لكي تلعب معهم والتغلب عليهم واستحقاق الفوز، يعني أننا في قمة الاداء في الملعب. فخور جدا بالأداء".

ونجح كوينسي بروميس بهز شباك تشلسي من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من المغربي حكيم زياش، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية المساعدة بالفيديو "في ايه آر" (35).

ولم يختلف الشوط الثاني كثيراً عن الاول، اذ اكتفى الفريقان فقط بالمحاولات الخجولة التي لم ترتق إلى مصاف الفرص.

وأتت تبديلات لامبارد بثمارها، بعد تبادل للكرات بين البديلين باتشواي والأميركي كريستيان بوليسيتش، اختتمها الأول بتسديدة قوية ارتطمت بالعارضة وتابعت طريقها إلى الشباك (86).

ورأى اريك تين هاغ مدرب اياكس أن المباراة لم تكن تستحق أن يفوز بها أي من الطرفين "كنت أتوقع أن تكون المباراة من هذه النوعية بالضبط، لكن لسوء الحظ كانت النتيجة مختلفة عما كنت أتمنى، لقد عملنا كفريق وسيطرنا على إيقاع المباراة".

وحول إلغاء هدف بروميس قال "هذا قرار الـ "في ايه آر".

وفي المجموعة عينها، أهدر فالنسيا الإسباني فوزا كان في متناوله بعدما عادله مضيفه ليل الفرنسي بهدف لمثله في الوقت بدل عن ضائع.

ملخص مباراة أياكس وتشلسي:

ملخص مباراة فالنسيا وليل:

لايبزيغ يحوّل تأخره إلى فوز على زينيت

حوّل فريق لايبزيغ الألماني تأخره بهدف أمام ضيفه زينيت سان بطرسبورغ إلى فوز 2-1 الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

افتتح الأوكراني ياروسلاف راكيتسكي التسجيل للفريق الروسي في الدقيقة 25، بهدف رائع من تسديدة من حوالي 20 متراً.

وعادل النمسوي كونار لايمر النتيجة لفريقه من تسديدة أرضية إلى يمين الحارس اثر تمريرة بينية من مواطنه مارسيل سابيتسر (49).

وسجل سابيتسر الهدف الثاني بعد عشر دقائق من تسديدة صاروخية بيمناه من على مشارف منطقة الجزاء في الزاوية البعيدة عن الحارس ميخايل كيرجاكوف.

وضمن المجموعة نفسها فاز بنفيكا البرتغالي على ضيفه ليون الفرنسي 2-1.

سجل رافا سيلفا (4)، والبديل بيتزي بعد خطأ فادح من الحارس (85) هدفي أصحاب الأرض، فيما سجل الهولندي ممفيس ديباي (70) هدف ليون.

ويحتل الفريق الألماني صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين عن زينيت وليون في حين رفع بنفيكا رصيده إلى ثلاث نقاط.

ملخص مباراة لايبزيغ وزينيت:

ملخص مباراة بنفيكا وليون: