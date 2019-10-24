فيدرر يسحق ألبوت ويبلغ دور الثمانية في دورة بازل









اسماء السيد - واصل روجر فيدرر مسيرته للفوز بلقبه العاشر في بطولة بازل المقامة داخل القاعات في بلاده سويسرا بعد أن خسر ثلاثة أشواط فقط في فوز ساحق على رادو ألبوت لاعب مولدوفا اليوم الأربعاء.

وأجهز فيدرر (38 عاما)، الذي خسر ستة أشواط فقط في البطولة حتى الآن، على منافسه الذي بدا بلا حول أو قوة في 62 دقيقة فقط ليفوز بالمباراة التي أقيمت في الدور الثاني بنتيجة 6-صفر و6-3.

وكان هذا الانتصار 22 على التوالي في البطولة لفيدرر الذي فاز باللقب في آخر أربع مناسبات شارك فيها في بازل.

وقدم ألبوت مباراة قوية أمام فيدرر في ميامي المفتوحة في وقت سابق هذا العام وخسر بثلاث مجموعات في الدور الثاني لكنه لم يبد أي مقاومة تذكر هذه المرة.

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وقال فيدرر "عانيت بالفعل أمامه في ميامي. كنت حرفيا على بعد نقطة واحدة من الخسارة. تعلمت الكثير من تلك المباراة".

وتابع "أحترم رادو كثيرا. يبذل أقصى ما لديه للفوز وأنا سعيد بالطريقة التي لعبت بها. وجدت حلولا لكل ضرباته اليوم".

وفاز السويسري سانيسلاس فافرينكا على بابلو كويفاس من أوروجواي 6-3 و6-4 في الدور الأول وسدد عشر ضربات إرسال ساحقة في طريقه.

وأنهى ديفيد جوفين مسلسلا من ثلاث هزائم أمام مارين شيليتش بالفوز عليه 6-4 و6-4 في الدور الأول. واللاعب البلجيكي منافس قوي على أحد مقعدين متبقيين في البطولة الختامية لموسم تنس الرجال.

وسدد جوفين 11 ضربة إرسال ساحقة مقارنة بأربع سددها شيليتش صاحب ضربات الإرسال القوية ليحقق أول انتصار على اللاعب الكرواتي منذ 2016.