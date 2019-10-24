شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وجينراسيون اليوم الخميس 24 / 10 / 2019 والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق الزمالك نظيره جينيراسيون فوت السنغالى، فى الثامنة من مساء اليوم الخميس، 24 / 10 / 2019، على ستاد السلام، فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، بحضور 5 آلاف مُشجع، بعد قرار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، بإعادة المباراة بين الفريقين، وذلك بعد رفض الفريق السنغالى الإجراءات التى اتخذها الكاف نهاية الشهر الماضى بتغيير موعد وملعب المباراة لتُقام على ستاد برج العرب بدلاً من بتروسبورت، ليصٌروا على موقفهم برفض خوض المباراة بعد التعديلات التى أجريت، ليتم إعادة المباراة مُجددًا اليوم.

ويصعد الفائز فى المباراة إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث سيتواجد فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جواره أندية أول أغسطس الأنجولى، زيسكو الزامبى، مازيمى الكونغولى، فيما سيواجه الخاسر من المباراة إيساى البنينى فى دور الـ 32 مكرر للكونفدرالية، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الأبيض بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية.

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يسعى الزمالك لتحقيق الفوز فى لقاء الليلة، كونها مباراة فاصلة فى مشوار الأبيض فى دورى أبطال إفريقيا، فى ظل سعى الفريق للعبور إلى دور المجموعات لاستكمال المنافسة نحو اللقب، لاسيما وأن جماهير ميت عقبة تحلم بالوصول إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا والتتويج باللقب الذى لم يتوج به الأبيض منذ عام 2002 عندما فاز بالبطولة الإفريقية للمرة الخامسة فى تاريخه على حساب الرجاء البيضاوى المغربى، خاصة بعدما نجح الأبيض فى التتويج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، فى النسخة الماضية، بعدما حقق الفوز على فريق نهضة بركان المغربى بضربات الجزاء الترجيحية

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وجينراسيون

تذاع مباراة الزمالك وجينراسيون السنغالى اليوم على قناة اون سبورت المفتوحة.