شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود: أشعر بإصابتى بالرباط الصليبى رغم عدم حسم التشخيص النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إسلام الشاطر مقدم البرامج بقناة الأهلى، أنه أجرى اتصالا بمحمد محمود لاعب الفريق الأحمر عقب أنباء إصابته بالرباط الصليبى للمرة الثانية عقب شعوره بآلام فى الركبة فى مران أمس.

قال الشاطر فى تصريحات خلال برنامجه بقناة الأهلى، أن اللاعب أكد له أن إحساسه الشخصى يشير إلى تعرضه لقطع فى الرباط الصليبى، إلا أنه ينتظر اليوم حسم التشخيص النهائى للإصابة بعد عرضها على طبيب ألمانى وأخر مصرى والخضوع لأشعة جديدة.

تابع أنه فى حالة تجدد إصابة محمد محمود بالرباط الصليبى فهذا ليس نهاية العالم، خاصة وأن لاعبين كبار مثل حسنى عبد ربه وأحمد حجازى تعرضوا لنفس الموقف وعادوا بمستوى أفضل.