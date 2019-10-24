شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. ختام اليوم التثقيفى لمدربى كرة الصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنتهت فعاليات الإستعداد لبداية الموسم الرياضي لكرة الصالات ، بتواجد عدد من المدربين والإداريين واللاعبين لأندية كرة الصالات في مصر في معسكر اليوم الواحد وحضورهم للمحاضرات التثقيفية مع الدكتورة نيرمين فاروق حسن عن الأحمال التدريبية والتغذية.



كما شارك فى اليوم التثقيفى المحاضر الدولي ورئيس لجنة حكام كرة الصالات محمد فرج، الذى ألقى محاضرات عن اهم متطلبات النهوض بكرة الصالات وقانون كرة الصالات وتعديلاته.

وقالت الدكتورة سحر عبد الحق، عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة والمشرف على كرة الصالات ، أنها تسعى بقوة لتوفير كل مطالب المنتخب الوطنى للصالات من أجل مواصلة الانجازات، مشيرة إلى أنها تجرى دراسة لتطوير مسابقة الدوري الممتاز التي تضم 10 فرق لتوسيع قاعدة المشاركة بتوجيه الدعوة للأندية الكبيرة مثل الأهلي والزمالك للمشاركة في دوري الصالات.

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لاعبى ومدربى كرة الصالات



محاضرة نيرمين فاروق