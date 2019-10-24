ديسابر يعلن قائمة بيراميدز لرحلة تنزانيا ومواجهة يانج أفريكانز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة لاعبيه التي تغادر صباح الخميس في طريقها إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز في ذهاب دور ال٣٢ الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم الأحد المقبل. وضمت القائمة ٢٢ لاعبا هم: حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومهدي سليمان وأحمد دعدور. Advertisements خط الدفاع: عمر جابر ومحمد حمدي وطارق طه وعبد الله بكري وعلي جبر ورجب بكار وأحمد أيمن منصور. خط الوسط: نبيل عماد دونجا وإيريك تراوري ومحمد فتحي وعبد الله السعيد ومحمد فاروق وإبراهيم حسن وإسلام عيسى ومحمود حمادة وأحمد توفيق خط الهجوم: أحمد علي وجون أنطوي ودودو الجباس. ويؤدي الفريق مرانه الأخير في التاسعة صباح اليوم الخميس بملعب الدفاع الجوي قبل السفر في الواحدة ظهرا إلى تنزانيا على أن يكون الوصول عند الثامنة مساء.

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