شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الاسماعيلي : لم نتأهل لدور الثمانية رغم ثنائية الجزيرة الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر محمد مجدى حارس مرمى الإسماعيلى عن سعادته بالمساهمة ضمن صفوف فريقه فى الانتصار على الجزيرة الإماراتى بنتيجة 2/0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد الإسماعيلية بذهاب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، بعد أن تعثر فى أخر مباراة بمسابقة الدورى المصرى وخسر من حرس الحدود بهدف دون رد.

أحرز بنسون شيلونجو هدف التدقم للإسماعيلى فى الدقيقة 40 من تسديدة صاروخية فى مرمى الفريق الإماراتى، ثم أضاف الهدف الثانى للدراويش فى الدقيقة 64، ليضع أبناء الإسماعيلية قدمًا نحو التأهل لدور الثمانية فى البطولة العربية، حيث أن مباراة الإياب، سوف تقام يوم 26 نوفمبر المقبل، على ملعب "محمد بن زايد".

ونجح محمد مجدى حارس مرمى الإسماعيلى فى التصدى لركلة جزاء عن طريق تصويبة من زايد العامري أقصى يمين المرمى أبعدها مجدى ببراعة إلى ركنية من جهة اليسار.

وأضاف مجدى: "عملنا على دراسة الفريق الاماراتى منذ ثلاثة أيام ، قدمنا مباراة جيد وعلى مستوى عال وكنا الأحق بالانتصار، وواصل: "التأهل لم يحسم بعد لايزال أمامنا مواجهة الاياب بالإمارات نتمنى أن يحالفنا التوفيق فى العبور لدور الــ8 بالبطولة العربية".

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وأتم مجدى: "أتدرب كثيرا على ركلات الجزاء وكنت قد تصديت لركلة جزاء أمام الحدود لكن لاعب الأخر أكلمها وسجل هدف واليوم حالفنى التوفيق فى التصدى لتلك الركلة ،طموحى هو التألق دائما وقيادة فريقى لمزيد من الانتصارات".