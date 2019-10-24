شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة وفد العين الإماراتي لنادي الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار أمس وفد من نادي العين الاماراتي ، نادي الزمالك بهدف الوقوف علي حجم الانشاءات الضخمة التي تمت في عهد المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الحالي.

وكشف على سعيد الكعبي المعلق الرياضي الإماراتي الشهير والمستشار الاعلامي لنادي العين تفاصيل زيارة وفد النادى الاماراتي للقلعة البيضاء خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "الزمالك اليوم" المذاع عبر قناة الحدث الفضائية.

وقال المعلق الاماراتي أن الزيارة جاءت بهدف الوقوف على حجم المنشاءات الاجتماعية والرياضية التي أنجزت خلال الفترة القصيرة في الزمالك ، وتابع أن الجولة التي قام بها الوفد في الزمالك جاءت مثمرة للغاية ومن الممكن يتم تطبيقها في الامارات خاصة فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي الذي لا يتوفر في نادي العين أو أي من أندية الامارات بالكامل.

Advertisements

وقال الكعبي : كنا نتمنى لقاء مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لكنه انشغاله بعدد من الموضوعات الهامة تسبب في عدم اللقاء به.

وزار وفد نادي العين الاماراتي مقر نادي الزمالك برئاسة حمد بن نخيرات العامري العضو المنتدب لنادي العين، بالاضافة الي مدير الاستثمار بالنادي ، وعلي سعيد الكعبي المستشار الاعلامي لناديه.