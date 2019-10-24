شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية اتحاد الكرة مهددة بالتأجيل بسبب 12 ناديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى سيف زاهر مقدم البرامج بقناة اون سبورت، أن اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المقرر لها يومىّ 30 و31 أكتوبر الجارى، مهدد بالتأجيل.

قال سيف زاهر فى برنامجه ملعب أون على قناة اون سبورت، أن هناك 12 ناديا لم يوفقوا أوضاعهم وبالتالى مشاركتهم فى الاجتماع المقبل ستكون باطلة، ما يهدد بتأجيل الاجتماع المقبل.

يذكر أن اتحاد الكرة سيناقش بعض الموضوعات فى الاجتماع المقبل مثل مناقشة الميزانية والحساب الختامى وراتب المدير التنفيذى وتشكيل لجنة التظلمات.