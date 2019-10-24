رسميا.. إصابة محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن: أعلن النادي الأهلي إصابة محمد محمود لاعب وسط الفريق، بقطع في الرباط الصليبي للركبة. وعاد محمد محمود بعد فترة تأهيل قضاها بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي مطلع عام 2019، قبل أن يتعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة الأخرى في مران اليوم. Advertisements وسيتم عرض محمد محمود على الدكتور أحمد عبدالعزيز صباح الخميس، لتحديد مدة غيابه. وانضم محمد محمود لصفوف النادي الأهلي قادما من وادي دجلة في يناير 2019. وتأكد غياب محمد محمود حتى نهاية الموسم الجاري.

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