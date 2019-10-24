ليلة دوري الأبطال.. ثنائية برشلونة في سلافيا براج.. وهدف تشيلسي أمام أياكس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

اسدل الستار على مباريات الجولة الثالثة بالمجموعات الثامنية لدوري أبطال أوروبا، بإقامة 8 مباريات مقسمة على أربع مجموعات مساء اليوم الأربعاء.

المجموعة السادسة

حقق فريق برشلونة فوزًا صعبًا خارج أرضه على سلافيا براج، بنتيجة هدفين لهدف، في لقاء احتضنه ملعب ايدين ارينا.

وسجل هدفي برشلونة كل من ليونيل ميسي في الدقيقة 3 وبيتر أولاينكا بالخطأ في مرماه مع حلول الدقيقة 57.

وجاء هدف فريق سلافيا براج الوحيد عن طريق اللاعب جان بوريل في الدقيقة 50.

وفي مواجهة أخرى بنفس المجموعة فاز فريق انتر ناسيونالي الإيطالي على نظيره بوروسيا دورتموند بنتيجة هدفين دون رد .

وسجل اللاعب لاوتارو مارتينيز الهدف الأول لفريق انتر في الدقيقة 22، قبل أن يضيف انتونيو كاندريفا الهدف الثاني لصاحب الأرض في الدقيقة 89.

وبتلك النتيجة، تصدر برشلونة المجموعة برصيد 7 نقاط، متفوقا على انتر صاحب الاربع نقاط، وخلفه بوروسيا دورتموند في المركز الثالث بنفس عدد النقاط، ليكتفي سلافيا بالمركز الاخير برصيد نقطة واحدة.

المجموعة السابعة

حقق فريق لايبزج الألماني الفوز على أرضه مخلال مواجهة زينيت سانت بطرسبرج، بنتيجة هدفين لهدف.

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وسجل ياروسلاف راكيتسكي الهدف الأول لفريق زينت في الدقيقة 25، قبل أن يتعادل كونارد لامير لفريق لايبزج في الدقيقة 49.

واستطاع مارسيل سياتزير تسجيل هدف الفوز للفريق الألماني في الدقيقة 59.

وفي مباراة اخرى، فاز بنفيكا البرتغالي على أرضه خلال مواجهته أمام ليون الفرنسي بنتيجة هدفين لهدف.

وسجل رافا سيلفا الهدف الأول لبنفيكا في الدقيقة 4، لكن ممفيس ديباي استطاع التعادل لفريق ليون في الدقيقة 70، قبل أن يتمكن بيتزي من احراز الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 86.

وبتلك النتيجة رفع لايبزج رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول، وخلفه زينت برصيد 4 نقاط بالتساوي مع ليون، بينما أتى بنفيكا في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

المجموعة الثامنة

حقق فريق تشيلسي فوزا غاليا خارج أرضه خلال مواجهة أياكس أمستردام بنتيجة هدف دون رد سجله اللاعب ميتشي باتشواي في الدقيقة 86.

وفي مباراة اخرى تعادل فريق فالنسيا الإسباني خارج أرضه خلال مواجهة نظيره ليل الفرنسي بنتيجة هدف لكل فريق.

وتقدم الضيوف بالهدف الاوفي في الدقيقة 63 عن طريق دينيس تشيريشيف، قبل أن يتعادل نانيتامو ايكوني في الدقيقة 90.

وبتلك النتيجة، تصدر كل من اياكس وتشيلسي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط لكل فريق، بينما أتى فالنسيا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط وخلفهم ليل برصيد نقطة واحدة في المركز الأخير.