بالفيديو: الملك يعود مُجددًا.. صلاح يصنع ويُسجل أمام جينك بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تألق محمد صلاح، المحترف المصري في صفوف ليفربول الإنجليزي، خلال مباراة فريقه أمام جينك البلجيكي ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.

صلاح عاد للمشاركة مع ليفربول بعد غيابه في المباراة الماضية للريدز في الدوري؛ حيث تواجد أساسيًا ونجح في صناعة هدفًا لساديو ماني في الدقيقة 77 قبل أن يصنع له ماني هدفًا في الدقيقة 87.

واستطاع ليفربول الفوز برباعية مقابل هدف وحيد لجينك، ليحتل المركز الثاني بالمجموعة برصيد 6 نقاط، خلف نابولي المتصدر بـ7 نقاط.