أحمد مدبولي: نهدي فوز الإسماعيلي علي الجزيرة الإماراتي للجمهور

أهدي أحمد مدبولي جناح وصانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي ، الفوز اليوم إلى جماهير الإسماعيلي، التي شعرت بالإحباط بعد الخسارة أمام حرس الحدود.

وفاز الدراويش على الجزيرة الإماراتى بهدفين مقابل لاشىء

فى ذهاب دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وأضاف :”نلعب كرة قدم جماعية، سنعمل على تقديم نفس أداء اليوم خلال مباراة العودة في الإمارات ،

Advertisements

تأهلنا لم يحسم حتى الأن”.

وواصل :”مصالحة الجماهير وسعادتها اليوم اهم مكاسب الانتصار ،أشكر زملائى على الاصرار الذى تحلو به فى لقاء اليوم”.

وأختتم قائلاً :”لقاء العودة لن يكون سهلا ولكن نتيجة لقاء اليوم خطوة جيدة نحو التقدم للامام و بلوغ الدور المقبل بمشيئه الله”.