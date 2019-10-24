أهدي أحمد مدبولي جناح وصانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي ، الفوز اليوم إلى جماهير الإسماعيلي، التي شعرت بالإحباط بعد الخسارة أمام حرس الحدود.
وفاز الدراويش على الجزيرة الإماراتى بهدفين مقابل لاشىءفى ذهاب دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.
وأضاف :”نلعب كرة قدم جماعية، سنعمل على تقديم نفس أداء اليوم خلال مباراة العودة في الإمارات ،
وواصل :”مصالحة الجماهير وسعادتها اليوم اهم مكاسب الانتصار ،أشكر زملائى على الاصرار الذى تحلو به فى لقاء اليوم”.
وأختتم قائلاً :”لقاء العودة لن يكون سهلا ولكن نتيجة لقاء اليوم خطوة جيدة نحو التقدم للامام و بلوغ الدور المقبل بمشيئه الله”.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد مدبولي: نهدي فوز الإسماعيلي علي الجزيرة الإماراتي للجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.