ثلاثي الإسماعيلي في قائمة المنتخب الأوليمبي

أعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي عن قائمة مبدئية تضم 27 لاعبا لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، يقلصها إلى 21 لاعبا يوم 29 أكتوبر، موعد تقديم القوائم النهائية. وضمت قائمة المنتخب الأوليمبى ثلاثى الإسماعيلى محمد صادق وأحمد أيمن وعبد الرحمن مجدى واستبعاد وجيه عبد الحكيم. وجاءت القائمة كاملة كالتالى .. حراسة المرمى: عمر رضوان (الجونة) – عمر صلاح (سموحة) – محمد صبحي (الزمالك) – مصطفى شوبير (الأهلي). Advertisements الدفاع: أسامة جلال (إنبي) – محمود مرعي (وادي دجلة) – محمود الجزار (الجونة) – أحمد رمضان “بيكام” (وادي دجلة) – محمد عبد السلام (الزمالك) – محمد صادق (الإسماعيلي) – أحمد أبو الفتوح (سموحة) – أحمد أيمن (الإسماعيلي) – كريم العراقي (المصري). – أحمد أيمن (الإسماعيلي) – كريم العراقي (المصري). الوسط: أكرم توفيق (الجونة) – غنام محمد (الإنتاج الحربي) – عمار حمدي (الأهلي) – ناصر ماهر (سموحة) – أحمد حمدي (الجونة) – رمضان صبحي (الأهلي) – طاهر محمد (المقاولون) – إمام عاشور (الزمالك) – عبد الرحمن مجدي (الإسماعيلي) – محمد محمود (الأهلي). الهجوم: مصطفى محمد (الزمالك) – صلاح محسن (الأهلي) – أحمد ياسر ريان (الجونة) – ناصر منسي (طلائع الجيش).

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